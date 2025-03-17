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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Ювентуса» доверяет Мотте после 0:3 и 0:4 в Серии А: «Нам все еще по силам пробиться в Лигу чемпионов. Нужно оставаться сплоченными»

В воскресенье туринцы потерпели в Серии А второе крупное поражение кряду – 0:3 от «Фиорентины». Ранее было 0:4 от «Аталанты».

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