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В Лос-Анджелесе бушует самый страшный пожар в истории

В Лос-Анджелесе бушует самый страшный пожар в истории

Более 100 тысяч человек, в том числе голливудские знаменитости, были эвакуированы. Лесные пожары, бушующие в крупнейшем городе Калифорнии, который является точкой притяжения гигантов мировой киноиндустрии, начали активно захватывать Лос-Анджелес с 7 января.

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