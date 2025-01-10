В Лос-Анджелесе бушует самый страшный пожар в истории

Более 100 тысяч человек, в том числе голливудские знаменитости, были эвакуированы. Лесные пожары, бушующие в крупнейшем городе Калифорнии, который является точкой притяжения гигантов мировой киноиндустрии, начали активно захватывать Лос-Анджелес с 7 января.