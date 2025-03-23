Песков отметил, что цена обещаний Зеленского невелика

аг

александр град

А что Укрофюрер кому-то что-то обещал- он же НЕЛИГИТИМНЫЙ как и его свора?! И что вы хотите от этого недоразумения, что он придет к обороне и выполнит условия вассала - НИКОГДА этого не будет. Не тешьте себя надеждой - эта агония нацизма в финальной стадии деградации особенно опасна (могут и АЭС приложиться). А наше дело правое - только вперед с массированными налетами, ударами по тылам и ПБ противника, дипломатия по Украине будет продолжаться бесконечно (условия наши не приемлемы для режима и США) вплоть до полной капитуляции врага. С богом, храни Господь наших бойцов!