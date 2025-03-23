Цена обещаний Владимира Зеленского не очень высока, что подтверждается ударами по энергоинфраструктуре вопреки договоренности.
Песков отметил, что цена обещаний Зеленского невелика
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Наркоман, нелегитимный. Он ничего не значит. Шавка злобная.
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19 час.
аг
александр град
А что Укрофюрер кому-то что-то обещал- он же НЕЛИГИТИМНЫЙ как и его свора?! И что вы хотите от этого недоразумения, что он придет к обороне и выполнит условия вассала - НИКОГДА этого не будет. Не тешьте себя надеждой - эта агония нацизма в финальной стадии деградации особенно опасна (могут и АЭС приложиться). А наше дело правое - только вперед с массированными налетами, ударами по тылам и ПБ противника, дипломатия по Украине будет продолжаться бесконечно (условия наши не приемлемы для режима и США) вплоть до полной капитуляции врага. С богом, храни Господь наших бойцов!
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19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Все правильно!Все делают вид, что Зеленский чем то управляет. На деле его никто не слушает и он не способен на что-то повлиять, тем более по прекращению ударов и окончания боевых действий. Да, передышка бандеровцам нужна, зализать раны, довооружиться, подготовиться более тщательно к оборонительным боям или даже сколотить резерв для контрнаступа. Но террористические акции, они не будут прекращать никогда. И вся эта возня с переговорами, очередная морковка перед российскими деятелями.
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3 час.
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