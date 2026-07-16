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Визит героя и главы Адыгеи на сельхозпредприятие

Визит героя и главы Адыгеи на сельхозпредприятие

Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества и участник президентской программы «Время героев» Сергей Ковалев вместе с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым посетили ООО «Краснодарагроальянс» в Гиагинском районе.

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