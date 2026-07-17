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Суды с Пугачёвой, потеря квартиры и таинственное исчезновение жениха: как сейчас живёт звезда «Фабрики» Ирсон Кудикова

Суды с Пугачёвой, потеря квартиры и таинственное исчезновение жениха: как сейчас живёт звезда «Фабрики» Ирсон Кудикова

В начале 2000-х имя Ирсон Кудиковой гремело на всю страну. Высокая блондинка с глубоким бархатным вокалом стала одной из самых ярких участниц пятого сезона «Фабрики звёзд».

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