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Актрисе Нонне Гришаевой исполнилось 55 лет

Актрисе Нонне Гришаевой исполнилось 55 лет

Актриса театра и кино Нонна Гришаева отмечает юбилей — ей исполнилось 55 лет. За свою карьеру она сыграла десятки ярких ролей на сцене и экране, стала одной из главных звезд российского телевидения и доказала, что одинаково органично чувствует себя в драме, комедии, мюзикле и пародии.

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