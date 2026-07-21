Актрисе Нонне Гришаевой исполнилось 55 лет

Актриса театра и кино Нонна Гришаева отмечает юбилей — ей исполнилось 55 лет. За свою карьеру она сыграла десятки ярких ролей на сцене и экране, стала одной из главных звезд российского телевидения и доказала, что одинаково органично чувствует себя в драме, комедии, мюзикле и пародии.
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