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Хавбек «Нижнего» Горбунов: «Когда дебютировал в ПФЛ, тоже забил в первом матче. Мечтал о таком дебюте в РПЛ»

Полузащитник Игорь Горбунов, отличившийся в матче «Нижнего Новгорода» с «Сочи» (1:0) в первом туре РПЛ, высказался о своей игре.

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