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Вице-спикер сейма Польши Босак: надо шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер сейма Польши от националистической и евроскептической коалиции Конфедерация Кшиштоф Босак высказал мнение, что Варшава должна использовать шантаж в отношении Киева, связанный с военной помощью, в контексте эксгумации жертв Волынской резни.

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