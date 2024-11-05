Вице-спикер сейма Польши Босак: надо шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер сейма Польши от националистической и евроскептической коалиции Конфедерация Кшиштоф Босак высказал мнение, что Варшава должна использовать шантаж в отношении Киева, связанный с военной помощью, в контексте эксгумации жертв Волынской резни.