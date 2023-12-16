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А не охренел ли он?

А не охренел ли он?

Мне вот интересно кто его пригласит? https://t.me/rt_russian/183479. Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) ждет от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, личную охрану и удлиненную версию автомобиля представительского класса.

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Комментарии
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рс
р с
залупу ему в рот жидовский скот
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5 час.
Валера Морозов
Кому еще этот урод нужен? Только таким же.
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3 час.
Silver Kont
Влажные мриi охуевшего новоиспечёного жида... Пусть помечтает, вот только реальность будет другой...
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2 час.

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