А не охренел ли он?

Мне вот интересно кто его пригласит? https://t.me/rt_russian/183479. Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) ждет от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, личную охрану и удлиненную версию автомобиля представительского класса.