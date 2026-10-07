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Почему в финских домах тепло в мороз, а в российских холодно даже с батареями

Почему в финских домах тепло в мороз, а в российских холодно даже с батареями

Фото: Unsplash Зимой в частном доме часто возникает неприятный контраст: термометр показывает комфортные +22 °C, батареи раскалены, но ходить по полу без толстых носков невозможно.

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