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Хет-трик Флако Лопеса, ассист Эндрика и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Палмейрас» – «Понте Прета» на Sports

Хет-трик в матче сделал 23-летний нападающий «Палмейраса» Хосе Лопес, будущий игрок «Реала» Эндрик отметился голевой передачей.

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