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Царьград

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Сотрудники ГАИ потребовали взятку с добровольцев, везущих «Буханку» в зону СВО

Сотрудники ГАИ потребовали взятку с добровольцев, везущих «Буханку» в зону СВО

В Краснодарском крае сотрудники ГАИ потребовали взятку с добровольцев, которые везли УАЗ «Буханку» на СВО.

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Амара Карпова
Твари🤮🤮🤮
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