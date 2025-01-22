Агент Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «На нас выходило 12 клубов АПЛ. Последним выбыл из гонки «Ньюкасл»

На днях 20-летний игрок «Ланса» перешел в английский клуб за 50 млн евро. — Когда лично вы осознали, что трансфер Абдукодира в «Сити» реален? Как шли переговоры? — В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту.