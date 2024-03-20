От рождения до совершеннолетия: какие обследования важно проходить детям в разном возрасте

Зачем нужна детская диспансеризация и как её проходить До 18 лет ребёнок активно развивается. В его организме проходит много сложных процессов: от формирования микробиома и появления первых зубов до роста костей и наступления полового созревания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии