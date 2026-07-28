Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Эксперт Гусев назвал пароли, которые мошенники взламывают мгновенно

Эксперт Гусев назвал пароли, которые мошенники взламывают мгновенно

Пароли из имени и года рождения, даты рождения, клички питомца или простых комбинаций вроде «123456» и «qwerty» злоумышленники могут подобрать с первой попытки, рассказал RT технический директор HASPBOX Александр Гусев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии