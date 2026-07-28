Эксперт Гусев назвал пароли, которые мошенники взламывают мгновенно

Пароли из имени и года рождения, даты рождения, клички питомца или простых комбинаций вроде «123456» и «qwerty» злоумышленники могут подобрать с первой попытки, рассказал RT технический директор HASPBOX Александр Гусев.
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