Кирилл Дмитриев: «Москва и Вашингтон могут сделать много «великих вещей вместе»»

Некоторые вопросы глобальной безопасности вызывают обеспокоенность России, они должны быть решены. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на пресс-конференции в Вашингтоне.
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