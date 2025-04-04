Кирилл Дмитриев: «Москва и Вашингтон могут сделать много «великих вещей вместе»»

Некоторые вопросы глобальной безопасности вызывают обеспокоенность России, они должны быть решены. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на пресс-конференции в Вашингтоне.