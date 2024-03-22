В Архангельске внедряют интеллектуальную транспортную систему

В прошлом году в областном центре завершили работу по трехлетнему контракту: на дорогах областной столицы модернизировали семь светофорных объектов, установили восемь пунктов учета интенсивности движения и один комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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