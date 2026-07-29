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Журова: заявление Зеленского о Крыме — план «размена»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усмотрела в недавнем заявлении Владимира Зеленского косвенное указание на подготовку Киевом плана обмена территориями.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Зачем вот такую муьню писать, про какой-то обмен? Кого будет спрашивать Россия? Россия сделает так, как захочет.
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1 м.