Журова: заявление Зеленского о Крыме — план «размена»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усмотрела в недавнем заявлении Владимира Зеленского косвенное указание на подготовку Киевом плана обмена территориями.
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