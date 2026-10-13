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Чуев заявил о превосходстве мужчин — и после стычки с Арбатовой его попросили уйти из «Пусть говорят»

Чуев заявил о превосходстве мужчин — и после стычки с Арбатовой его попросили уйти из «Пусть говорят»

В студии «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Чуев, бывший участник «Дома-2», устроил перепалку с писательницей Марией Арбатовой.

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