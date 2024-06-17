В Приморье мужчина погиб под колесами поезда в свой день рождения

В Приморском крае недалеко от железнодорожной станции Спасск-Дальний 52-летнего мужчину сбил поезд. Несчастный случай произошел из-за невнимательности пострадавшего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.