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Россиян предупредили о новом способе кражи денег и данных через Telegram

Россиян предупредили о новом способе кражи денег и данных через Telegram

Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств и личных данных с помощью подписок на Telegram Premium якобы в подарок, предупредил в разговоре с агентством «Прайм »заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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