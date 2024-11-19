Россиян предупредили о новом способе кражи денег и данных через Telegram

Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств и личных данных с помощью подписок на Telegram Premium якобы в подарок, предупредил в разговоре с агентством «Прайм »заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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