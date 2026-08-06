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Царьград

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День Бориса и Глеба 6 августа: главные запреты, приметы и секрет финансовой удачи

День Бориса и Глеба 6 августа: главные запреты, приметы и секрет финансовой удачи

Почему 6 августа нельзя выходить в поле: древние традиции и запреты Дня Бориса и Глеба.Каждый год 6 августа православная церковь чтёт память первых русских святых, канонизированных после крещения Руси, — князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

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