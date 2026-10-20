Царьград Коллаж Царьграда Россию "готовят под развал по схеме СНГ". Тревогу забил член СПЧ Кирилл Кабанов: "Хватит уже играть в игрушки".
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