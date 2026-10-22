Производство Optimus ведется на заводе во Фримонте Илон Маск твердо убежден в том, что индустрия человекоподобных роботов станет крупнейшей в мире, и что количество человекоподобных роботов на Земле в будущем превысит население планеты.
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