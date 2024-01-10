Все, что нужно знать о материнском капитале в России: полный обзор на 2024 год Елена ГалицкаяМатеринский капитал остается одной из наиболее известных государственных программ поддержки среди российского населения.
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