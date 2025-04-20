«Колорадо» подписал с Бардаковым контракт новичка на сезон-2025/26. Форвард набрал 17+18 в 53 играх за СКА в регулярке

Срок соглашения рассчитан на 1 год – на сезон-2025/26. Ранее игрок объявил об уходе из СКА. В этом сезоне Захар Бардаков набрал 35 (17+18) очков при полезности «плюс 20» в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.