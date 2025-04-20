НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

«Колорадо» подписал с Бардаковым контракт новичка на сезон-2025/26. Форвард набрал 17+18 в 53 играх за СКА в регулярке

Срок соглашения рассчитан на 1 год – на сезон-2025/26.   Ранее игрок объявил об уходе из СКА. В этом сезоне Захар Бардаков набрал 35 (17+18) очков при полезности «плюс 20» в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх