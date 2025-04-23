В таксисты, коучи и курьеры. Барнаульские риелторы, потеряв доход, уходят из профессии

Заработок агентов за последние годы сократился, а рабочих хлопот стало намного больше Значительное сокращение сделок на рынке недвижимости Барнаула, особенно заметное последний год, заставило многих риелторов сменить профессию.
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