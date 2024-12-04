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Краб в супермаркете открыл упаковку и сбежал с прилавка

Краб в супермаркете открыл упаковку и сбежал с прилавка

В японском супермаркете крабу надоело поджидать судьбу в пластиковой упаковке. Он аккуратно прорезал себе выход и спокойно сбежал на глазах пораженных покупателей — видео побега собрало в социальных сетях больше миллиона просмотров.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чтобы  японцы  да отказались от живых крабов? Да  ни за что. Кстати, недавно озвучили  данные про Японию- они съедают  10%  всего мирового  улова  морепродуктов, хищнически  выгребая  всё  живое со  дна моря, без пощады  бьют  китов и дельфинов в океане.Так в Охотском море  лет 40  назад,полка  оно  было  международным, они выловили  всю  иваси. Так что  сейчас  её  нет в продаже.
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