Краб в супермаркете открыл упаковку и сбежал с прилавка

Владимир Алтайцев

Чтобы японцы да отказались от живых крабов? Да ни за что. Кстати, недавно озвучили данные про Японию- они съедают 10% всего мирового улова морепродуктов, хищнически выгребая всё живое со дна моря, без пощады бьют китов и дельфинов в океане.Так в Охотском море лет 40 назад,полка оно было международным, они выловили всю иваси. Так что сейчас её нет в продаже.