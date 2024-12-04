TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Как ни глядел, не разглядел, где он льет в самовар воду. Ходяя раньше эту картинку видел, но качество было получше.Партизанская голо...
  • Дмитрий Боев
    А кто Вам сказал, что НЕ?В геноме человека...
  • Михаил Еграшин
    Егерь нашел в лес...

Краб в супермаркете открыл упаковку изнутри и сбежал с прилавка

Краб в супермаркете открыл упаковку изнутри и сбежал с прилавка

В японском супермаркете крабу надоело поджидать судьбу в пластиковой упаковке. Он аккуратно прорезал себе выход и спокойно сбежал на глазах пораженных покупателей — видео побега собрало в социальных сетях больше миллиона просмотров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Чтобы  японцы  да отказались от живых крабов? Да  ни за что. Кстати, недавно озвучили  данные про Японию- они съедают  10%  всего мирового  улова  морепродуктов, хищнически  выгребая  всё  живое со  дна моря, без пощады  бьют  китов и дельфинов в океане.Так в Охотском море  лет 40  назад,полка  оно  было  международным, они выловили  всю  иваси. Так что  сейчас  её  нет в продаже.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх