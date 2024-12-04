В японском супермаркете крабу надоело поджидать судьбу в пластиковой упаковке. Он аккуратно прорезал себе выход и спокойно сбежал на глазах пораженных покупателей — видео побега собрало в социальных сетях больше миллиона просмотров.
Краб в супермаркете открыл упаковку изнутри и сбежал с прилавка
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чтобы японцы да отказались от живых крабов? Да ни за что. Кстати, недавно озвучили данные про Японию- они съедают 10% всего мирового улова морепродуктов, хищнически выгребая всё живое со дна моря, без пощады бьют китов и дельфинов в океане.Так в Охотском море лет 40 назад,полка оно было международным, они выловили всю иваси. Так что сейчас её нет в продаже.
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