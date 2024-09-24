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15 подписчиков

Telegram будет предоставлять правоохранительным органам IP-адреса и телефоны злоумышленников

Павел Дуров в своем Телеграм-канале рассказал, что поиск в Telegram стал безопаснее. Так как он мощнее, чем в других мессенджерах, и позволяет находить общедоступные каналы и ботов, некоторые пользователи стали злоупотреблять этой функцией и распространять нелегальные товары, нарушая тем самым Условия предоставления услуг Telegram.

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