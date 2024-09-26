Стрелков: мое освобождение из колонии будет зависеть от ситуации в России

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин), осужденный по делу об экстремизме, считает бессмысленным давать прогнозы о своем возможном освобождении из колонии.
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