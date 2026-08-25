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Нагорных о 14-м месте «Локомотива»: «Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но точно будем за них бороться. Живем в условиях, которые есть – нужно реагировать достойно»

Председатель совета директоров « Локомотива » Юрий Нагорных уверен, что клуб будет бороться за трофеи в ближайшей перспективе.

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