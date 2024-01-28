Внимание: сбой в работе светофоров на участке проспекта Ленина

Внимание: сбой в работе светофоров на участке проспекта Ленина28 января 2024 года в ООО «Перспектива», обслуживающее светофоры города Иванова, поступила информация из Единой дежурно-диспетчерской службы города о неисправности светофора в районе дома №11 по проспекту Ленина.