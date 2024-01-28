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Иваново

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Внимание: сбой в работе светофоров на участке проспекта Ленина

Внимание: сбой в работе светофоров на участке проспекта Ленина

Внимание: сбой в работе светофоров на участке проспекта Ленина28 января 2024 года в ООО «Перспектива», обслуживающее светофоры города Иванова, поступила информация из Единой дежурно-диспетчерской службы города о неисправности светофора в районе дома №11 по проспекту Ленина.

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