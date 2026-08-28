Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

"Оптимизации мобилизации": Новый приказ Минобороны - военкомы получат полное досье на мужчин и их семьи

"Оптимизации мобилизации": Новый приказ Минобороны - военкомы получат полное досье на мужчин и их семьи

Под видом "оптимизации мобилизации" в России готовится кое-что странное: новый приказ Минобороны превращает военкомов в обладателей полного досье на каждого мужчину призывного возраста - и, что ещё страннее, на его жену, детей и родителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии