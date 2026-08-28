"Оптимизации мобилизации": Новый приказ Минобороны - военкомы получат полное досье на мужчин и их семьи

Под видом "оптимизации мобилизации" в России готовится кое-что странное: новый приказ Минобороны превращает военкомов в обладателей полного досье на каждого мужчину призывного возраста - и, что ещё страннее, на его жену, детей и родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии