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Мирра Андреева о целях на год: «Может, смогу попасть в топ-10. Буду верить и делать для этого все возможное»

Мирра Андреева о целях на год: «Может, смогу попасть в топ-10. Буду верить и делать для этого все возможное»

На турнире в Мадриде россиянка прошла во второй круг, обыграв Тэйлор Таунсенд – 4:6, 6:1, 7:5. В прошлом году Андреева получила wild card в основную сетку на этом турнире, впервые выиграла матч на уровне WTA и дошла до 1/8 финала.

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