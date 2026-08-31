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Газета.ру

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Юрий Лоза высмеял решение Первого канала сделать Дмитриенко наставником "Голоса"

Юрий Лоза высмеял решение Первого канала сделать Дмитриенко наставником "Голоса"

Певец Юрий Лоза раскритиковал решение Первого канала сделать 20-летнего Ваню Дмитриенко наставником шоу «Голос.

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