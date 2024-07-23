В жутком ДТП на дороге в Турции погибла известная блогер-байкерша с миллионной аудиторией из Омской области Татьяна Озолина, известная как МотоТаня.
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В жутком ДТП на дороге в Турции погибла известная блогер-байкерша с миллионной аудиторией из Омской области Татьяна Озолина, известная как МотоТаня.