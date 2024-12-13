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Депутат бундестага Кизеветтер предложил отправить немецкие войска на Украину

Депутат бундестага Кизеветтер предложил отправить немецкие войска на Украину

Германия должна отправить свои войска в качестве "миротворцев" на Украину. Об этом в интервью журналу Spiegel заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

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