Кадыров вошел в книгу рекордов

16-летний сын главы Чечни занесен в Книгу рекордов РФ. Он обещал не останавливаться на достигнутом. Упоминаться в Книге рекордов Адам Кадыров будет как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ (Адам возглавляет службу безопасности отца).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии