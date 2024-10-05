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Кадыров вошел в книгу рекордов

Кадыров вошел в книгу рекордов

16-летний сын главы Чечни занесен в Книгу рекордов РФ. Он обещал не останавливаться на достигнутом. Упоминаться в Книге рекордов Адам Кадыров будет как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ (Адам возглавляет службу безопасности отца).

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