Студент из Ростокина стал чемпионом Европы по боксу

В Сербии завершился чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин. Студент Московского городского педагогического университета в Ростокине Дмитрий Двали в весовой категории до 54 кг выиграл золотую медаль чемпионата.
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