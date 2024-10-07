Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам уже в 2025 году

Тестировать систему начнут с 1 марта — пока нарушителя отделаются предупреждениями С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие у водителей полисов ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением.
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