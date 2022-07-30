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Дрэймонд Грин сфотографировал Леброна Джеймса вместе с поклонницей

Дрэймонд Грин сфотографировал Леброна Джеймса вместе с поклонницей

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин провел время в компании лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. В какой-то момент Грин выступил в качестве фотографа, когда к Леброну обратились с просьбой сделать совместный снимок.

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