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SPLETNIK

580 подписчиков

"Радую себя новыми вещами". Светлана Бондарчук рассказала, как справляется с тяжёлыми жизненными ситуациями

"Радую себя новыми вещами". Светлана Бондарчук рассказала, как справляется с тяжёлыми жизненными ситуациями

57-летняя Светлана Бондарчук рассказала, как справляется с тяжёлыми жизненными ситуациями. Отвечая на вопрос подписчика в личном блоге, она написала: "Хожу на спорт, встречаюсь с друзьями, путешествую и обязательно радую себя новыми красивыми вещами".

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