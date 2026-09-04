"Радую себя новыми вещами". Светлана Бондарчук рассказала, как справляется с тяжёлыми жизненными ситуациями

57-летняя Светлана Бондарчук рассказала, как справляется с тяжёлыми жизненными ситуациями. Отвечая на вопрос подписчика в личном блоге, она написала: "Хожу на спорт, встречаюсь с друзьями, путешествую и обязательно радую себя новыми красивыми вещами".