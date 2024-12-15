Более 250 тренеров и специалистов по спортивной медицине приняли участие в конференции «Игра без травм» в Сочи.

Более 250 тренеров по физподготовке, спортивных травматологов, реабилитологов и других специалистов по спортивной медицине приняли участие в международной конференции в рамках проекта «Игра без травм», которая прошла в Сочи на федеральной территории «Сириус» при поддержке Российского футбольного союза и Минспорта РФ.