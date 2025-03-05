Продажи клубники в шоколаде резко подскочили перед 8 Марта: какие еще подарки в тренде

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Популярный ранее «Дайсон» теряет свои позиции. Наиболее востребованными товарами в преддверии женского праздника стали подарки ручной работы: хендмейд-аксессуары и клубника в шоколаде от домашних мастеров.