Продажи клубники в шоколаде резко подскочили перед 8 Марта: какие еще подарки в тренде

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Популярный ранее «Дайсон» теряет свои позиции. Наиболее востребованными товарами в преддверии женского праздника стали подарки ручной работы: хендмейд-аксессуары и клубника в шоколаде от домашних мастеров.
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