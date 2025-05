Переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая в Стамбуле, пройдут на уровне официальных делегаций, но главной интригой остается возможная встреча Владимира […] The post Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции first appeared on LentaMsk.