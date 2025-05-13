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LentaMsk.RU

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Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции

Переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая в Стамбуле, пройдут на уровне официальных делегаций, но главной интригой остается возможная встреча Владимира […] The post Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции first appeared on LentaMsk.

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