Переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая в Стамбуле, пройдут на уровне официальных делегаций, но главной интригой остается возможная встреча Владимира […] The post Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции first appeared on LentaMsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)