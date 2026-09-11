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Царьград

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В Ленобласти в перевернувшейся машине погиб 15-летний подросток

В Ленобласти в перевернувшейся машине погиб 15-летний подросток

В Ленинградской области в ДТП с опрокинувшимся автомобилем погиб 15-летний подросток. Трагедия случилась в деревне Чёрное Волосовского района вечером 11 сентября.

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