Читаю про то, что русские женщины должны теперь нон-стопом беременеть и рожать, и хочется уважаемым законодателям задать очень важный вопрос: извините, рожать где? За последние десять лет в России закрылись, по данным открытых источников, сотни родильных учреждений.
«Родить в поле»: россиянок призывают срочно беременеть, а роддома позакрывали
Комментарии
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НИ
Наталья Иваненко
Чертковский район Ростовская область, до ближайшего городка Миллерово 100 км, до Ростова на Дону 300 км роддома нет, даже гинеколога нет. О какой рождаемости речь.
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2 час.
Владислав Владислав
Мда, статья - откровенная провокация. Никакого анализа информации нет. Один негатив сплошной льется на читателя. А уж ссылка на "ростовчан" вообще смешна. Часто общаюсь с жителями этого города.
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1 час.
Николай Кузнецов
На кого-то он льется (негатив), а кто-то живет в нем, выкручивается. Придумали вот, недели за две перед родами едут в роддом. Выход? Да, выход, но зачем в райцентре закрывать роддома, чтобы сэкономить? На ком?
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2 мин.
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