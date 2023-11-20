«Родить в поле»: россиянок призывают срочно беременеть, а роддома позакрывали

НИ Наталья Иваненко Чертковский район Ростовская область, до ближайшего городка Миллерово 100 км, до Ростова на Дону 300 км роддома нет, даже гинеколога нет. О какой рождаемости речь.

Владислав Владислав Мда, статья - откровенная провокация. Никакого анализа информации нет. Один негатив сплошной льется на читателя. А уж ссылка на "ростовчан" вообще смешна. Часто общаюсь с жителями этого города.