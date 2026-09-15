Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 914 подписчиков

Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

Ростислав Ищенко    Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарём, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что её бывший шеф ввёл против неё санкции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Если Зеленский ещё продолжает руководить киевским режимом - значит это устраивает (пока) тех, кто выделяет средства и не нашёл ему "сменщика".
По сути всё зависит от различных "группировок" в США и в ЕС, странно что немцы не понимают (или делают вид) что бриты их "подставляют" для борьбы с Россией, пока что финансово.
Французы притихли - весна скоро, выборы...
Вот тогда может что-то решиться, после зимы, тем более если она будет морозной.