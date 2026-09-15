Ростислав Ищенко Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарём, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что её бывший шеф ввёл против неё санкции.
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Если Зеленский ещё продолжает руководить киевским режимом - значит это устраивает (пока) тех, кто выделяет средства и не нашёл ему "сменщика".
По сути всё зависит от различных "группировок" в США и в ЕС, странно что немцы не понимают (или делают вид) что бриты их "подставляют" для борьбы с Россией, пока что финансово.
Французы притихли - весна скоро, выборы...
Вот тогда может что-то решиться, после зимы, тем более если она будет морозной.