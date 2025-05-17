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День семьи в детском саду

День семьи в детском саду

Ежегодно 15 мая мы отмечаем замечательный праздник - День семьи.В преддверии праздника и с целью формирования первичных ценностей представления о семье, семейных традициях, обязанностях в детском саду проходит ряд мероприятий.

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